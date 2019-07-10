韩国瑜公开租屋处照片：欢迎来我家泡茶聊天

高雄市长韩国瑜舍弃官邸、在外租屋，被揶揄住在豪宅，他今天（10日）公开租屋处照片，澄清住家跟一般人家无异，三房两厅的房子，东西不多，家具多为房东提供，装潢也颇为简朴。

据台湾《联合报》报道，韩国瑜说，他通过中介租房，大概就是二三十坪的房子，租金两三万多新台币，不想去住大官邸，因为他时常是一个人在，“我觉得我就是住一个比较小的房子，没有打搅任何人，也没有占什么公家的便宜，就是一个住一个小房子。”

韩国瑜说，他的食衣住行很简单，不应该引起这么大的轩然大波，好像弄得住在一个什么阿房宫一样。如果大家很好奇他到底租什么样的房子，“欢迎来我家看一下，泡泡茶、聊聊天，没什么了不起，就是个简单的公寓”。

据报道，韩国瑜租住的左营“太普上新光”大楼，楼高20多层，每层四户，共用两部电梯；他今天提供租屋处室内照片，看起来跟一般住家没什么两样。除了客厅的按摩椅外，家具多为房东提供；个人物品也不多，显得简单、清爽。

媒体问有命理师说，租处那个大楼格局可能不利选总统，会参考一下吗？韩国瑜表示，尊重命理师的意见。

至于不住市长官邸会否影响和市府官员的沟通，韩国瑜说，市府官员要跟他讨论事情，完全方便，不管在凤山或四维行政中心，都非常方便；至于市府的市长官邸，如果有一些相关公益团体要来使用，也非常欢迎。