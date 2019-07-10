传国民党总统初选民调选不出最强

台湾在野的国民党正进行总统初选民调，但有熟悉民调作业的党内人士近日却发现，民调机制中对比民调部分的计分方式，“只讲得分、不谈胜分”，恐无法让最强的人出线。国民党党务人士说，现行机制才可看出参选人有多少实力。

据联合新闻网报道，国民党总统初选民调小组召集人黄德福说，这次初选对比民调部分，确实只看参选人能得到多少样本数支持，要找出具“最大支持度”人选，不看参选人与他党、他阵营对手胜负支持度差。他说，差距是浮动的，但民调重点是要看出参选人有多少实力。

选监小组成员则说，相关制度上质疑可能性确实存在，但这次初选仍旧会照目前规划的方式走，具体建议部分可做为党后续再精进初选民调制度时参考。

选监小组成员说，上周二民调执行暨观察说明会上，已公开向五位总统初选参选人阵营详细说明民调作业方式，有疑义部分也都现场释疑，最后还做成诸如民调期间不进行语音拜票等决议，各阵营都已同意接受党规划。

国民党这次总统初选民调依照惯例，采85%对比式（参选人与他阵营对手比评）民调、15%互比式民调（参选人间比评），其中对比民调部分，被视为实战时能否打赢对手指标，国民党此次民调设定参选人对手为总统蔡英文与台北市长柯文哲。

有熟悉民调作业的党内人士发现，对比民调支持度算法，是以参选人在五家民调公司所做的对比式民调中获得的支持样本数，除于五人取得的支持样本数总合，得分与胜出对手的胜负分差，毫无关系。

该人士举例，比如今天A与蔡英文对比民调支持度分別获得31%与32%，B与蔡对比民调支持度分为29%比28%时，即使A民调输蔡英文，但在政党对比式民调的最终支持率为51.67%，B即使民调有实力胜过蔡，但最后积分却是48.33%，得分反输给A。

该党内人士认为，对比式民调的意义在于要凸显与对手的胜负情形，但现行民调却是“只讲得分、不谈胜分”，要以民调找出最强战将是“缘木求鱼”。

