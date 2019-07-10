贸易战迫使美国零售商出走 利丰警告中国工厂面临存亡危机

全球最大的消费品供应商利丰说，由于担心美国零售商在紧张的贸易局势下加速从中国外迁，中国的工厂正变得“紧张和绝望”。

据彭博社报道，利丰行政总裁冯裕钧说，中国将看到更多工厂关闭，因为打乱了全球供应链的贸易战将加速企业出走。该公司在亚洲为沃尔玛、耐克等全球最大的零售商设计、采购和运输消费品，而美国客户正在敦促该公司将生产转出中国。

冯裕钧说，美国客户肯定非常非常担心，因为“大家本来就利润微薄，而且大多数公司在中国的产量占很大比例。因此，如果最大的来源将价格提高25%，他们会很担心。”他指的是美国总统特朗普威胁对全部中国输美商品加征的关税比例。

一头连接美国零售巨头，一头连接低成本的亚洲工厂，作为中间人，利丰对于贸易战引发的全球大转移具有独特的第一手认知。虽然美国和中国已恢复谈判，但越来越多的迹象表明，长期依赖中国作为世界工厂的全球供应链正在发生永久性的改变。英特尔已经表示正在评估其全球供应链，而包括苹果和亚马逊在内的其他企业据说也是如此。

冯裕钧还说：“没人投资，没人采购。贸易战导致人们停止投资，因为他们不知道去哪里投资”“许多人仅凭一条推文就将资金投入越南。”他指的是特朗普喜欢用推特宣布美国贸易政策的习惯。

这家总部位于香港的供应链和物流供应商很大程度上依赖世界两大经济体之间的贸易来赚钱。2015年，该公司的中国采购量占比为59%，今年将首次降至不到一半。

冯裕钧表示，匆忙出走中国的美国零售商已经拿下了越南所有的制造产能，凸显了规模的不足使得其他地方无法完全替代中国的制造能力。“例如越南已经满了，完全满了，”他说。“没有额外产能可以接纳美国公司。”

与此同时，中国工厂正在绝望地降低要价，为欧洲和日本的消费品牌创造了机会。利丰正在建议其非美国客户抓住机会利用成熟的供应链和更低的成本。“这是欧洲和非美国零售商的买入机会。”

冯裕钧还说：“在中国，有很多工厂的订单越来越少。他们实际上对任何人报出了相当不错的价格。”

