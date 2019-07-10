【图集】强降雨再袭中国南方 多地发生超警洪水

中国中央气象台今天（10日）6时发布暴雨蓝色预警，预计今天8时至明天8时，福建东南部、广东东部和南部、广西沿海、云南东南部和西部、四川盆地西部、西藏东南部等地有大到暴雨，上述部分地区伴有短时强降水、局地有雷暴大风等强对流天气。

据《北京晚报》报道，本周中国南方迎来今年入汛以来降雨量最大的一次强降水过程。昨天雨带继续南压，广东、福建部分地区也迎来强降雨，全国有8省区出现暴雨到大暴雨的天气。今夜，大范围强降雨将再袭四川等地。

另据央视报道，中国水利部今天最新发布：受近日强降雨影响，今天8点，广西西江中游干流武宣水文站（广西来宾市）水位涨至55.56米，相应流量25100立方米每秒，根据水利部“全国主要江河洪水编号规定”，为西江2019年第1号洪水。

预计，今日福建中部沿海、广东沿海、云南东南部和西北部、四川中部等地局部将有暴雨；明日，西南、华南东部、江南西部和东南部及甘肃南部、陕西南部等地部分地区将有中到大雨，其中四川中部局部将有暴雨。

依据当前雨水情及未来降雨预报，今天，江西抚河、赣江、信江，湖南湘江、资水，广西桂江及西江干流武宣段、福建闽江、浙江钱塘江将维持超过警戒水位，其中湖南湘江衡阳至湘潭段超过保证水位；11日，除湖南湘江和广西西江干流梧州段仍将超过警戒水位外，其余河流将退至警戒以下。

针对当前汛情，10日14点，中国水利部将水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级，在前期派出4个工作组的基础上，加派2个工作组赴江西、湖南指导防御工作。