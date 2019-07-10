民调落后韩国瑜9％？ 郭台铭：绝不相信

国民党总统初选参选人郭台铭今天（10日）被问到对现阶段民调落后高雄市长韩国瑜达9％的看法，他表示，绝对不相信，这表示台湾总统蔡英文最担心他出线，如果国民党不能高雄赢、总统大选赢、立委过半赢“三赢”，就中了小英的养套杀策略，会从三赢变三输。

据台湾《自由时报》报道，郭台铭今天一早拜会国民党基隆市党部，媒体询问，近日有绿营人士号召支持者“有瑜点鱼、无鱼吃菜（蔡）”，企图反串灌票，助韩国瑜出线，“韩国瑜赢你9％，你相信吗？”对此，郭台铭说：“我绝对不相信”，韩国瑜是很强的对手，但他也不是没有希望，他认为人民如果选择拚经济，他是最合适的人选。

郭台铭表示，今天大家很清楚这一星期的民调已经失真，表示在家接电话的办法是有问题的，国民党一开始就不接纳他做手机民调的建议，要大家一个礼拜不出门等着接电话，他的选民大部分都有事，不管是做生意还是去外面上班。

郭台铭说，谁来带领中华民国，让台湾有机会翻转、迎向未来；谁最能肃清贪腐，没有跟黑金勾结；谁最能带所有中小企业到美国、日本打世界杯，这三个问题的答案都是他自己。

郭台铭表示，不管是柯粉、朱粉也好，今天在此危急存亡之秋，要让一个懂经济、产业、未来，把台湾带到新的境界的人，“你们这几天就辛苦一点，在家挺我，若认为有人做得比我更合适，我尊重人民的选择。”