中国农业农村部：去年返乡下乡人员同比增40万

中国农业农村部今日（10日）发布消息称，2018年中国返乡下乡人员达到780万，同比增加40万。相比过去，此轮创新创业返乡人员层次也更高。目前农村创新创业人员平均年龄45岁左右，高中和大中专以上学历的占到40%。

据《新京报》报道，农业农村部指出，随着城乡融合的不断深入，乡村提供了更多的创业机会和平台，吸引更多的资金、技术和人才要素汇聚乡村。与上世纪80年代初农民纷纷“洗脚上田”创业和90年代体制内人员到农村“下海”创业不同，这一轮农村创新创业人员层次更高。返乡农民工、大中专毕业生、退役军人、科技人员、留学归国人员、企业主等，大都是开创型、知识型、技能型人才，既有资金、又有经验，既懂管理、又懂市场。

据农业农村部对1573个创新创业样本数据分析，新增创业项目的60%以上具有创新因素，80%以上的创新创业项目属于产业融合类型，55%左右的创新创业主体广泛运用互联网、智慧农业、共享经济等模式，形成城乡关联、产业梯度格局。各类创新创业主体创办的项目多是农民特别是小农户参与度高、受益面广的产业。通过推行“订单收购+分红”“农民入股+保底收益+按股分红”等多种利益联结方式，鼓励农民将承包地经营权、设施装备、政府补贴等通过折股量化参与创新创业。