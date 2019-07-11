中国教育部：防止暑假出现新一轮培训热

中国暑假来临，当地教育部就校外培训机构专项治理效果等进行了调研，并要求各地紧抓暑假关键时点，严格审核备案学科类培训班，重点巡查校外培训机构集中的热点区域，严肃查处超前超标培训等违规行为，防止出现新一轮“培训热”。

据新华社昨天（10日）报道，为巩固校外培训机构专项治理成果，中国教育部5月下旬印发相关通知，要求各地逐级组织开展“回头看”活动，对行政区域内校外培训机构再次进行全面摸排，及时发现问题解决问题。

中国教育部也在6月下旬派出调研组赴北京、天津、辽宁、浙江、山东、湖北、广东、重庆、四川、陕西等地，重点调研各省份专项治理总体效果、培训机构规范经营、长效机制建立和全国校外培训机构管理服务平台使用情况。

据介绍，总体来看，校外培训机构专项治理取得重要阶段性成效，但一些地方仍然存在违规培训行为更加隐蔽且容易反复、超前超纲判别较难且屡禁不止等问题。

教育部要求，下一步，各地重点工作任务是加快构建长效监管机制，用好全国中小学生校外培训机构管理服务平台，及时查处群众投诉并通报相关情况，保持高压态势，形成全社会共同监督的氛围；将加快组建备案审核专家团队，制订审核、研判办法，做好学科类培训是否超前超标教学的认定工作。