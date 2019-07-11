美前防长卡特支持现政府华为禁令

（早报讯）美国前防长卡特说，特朗普政府将华为列入黑名单是正确的做法，但认为美国仍缺乏一个适当的全面对华政策。

在奥巴马政府最后两年执政期间担任国防部长的卡特周二在外交关系协会华盛顿分部主办的一场活动中说，华为不是一个单纯的商家，它承担着北京当局赋予的使命。

卡特说，当中国来到市场时，“他们带来集政治、军事和经济为一体的整套工具，而我们这样的社会不具备这样的工具。因此我们需要保护我们的公司，保护我们的盟友。”

特朗普政府指责华为公司的通信设备可以被用来窃取商业、政治和军事情报。美国商务部已经以国家安全为由将华为列入限制进出口的黑名单。五角大楼也一直在努力说服盟友和伙伴国不要让华为参与5G第五代移动网络建设。华为否认美方的有关指控，并对美国政府提出了法律诉讼。

卡特在刚出版的自传中描述了他在奥巴马政府中试图推动对华强硬政策时遇到的挫折。他在星期二的讨论会中说，他依然看不到一个适当的、全面性的美国对华政策。

卡特说:“我们这个国家现在认识到，我们需要更有意识地制定一个针对中国的政治和经济政策。我认为这样做不仅是必要的、避免不了的，其实也早该这样做了。”

这名前国防部长说，强化盟友关系有助于美国应对中国等潜在对手的挑战。他说，特朗普总统以做交易的方式对待盟友的做法不利于稳固盟友关系。