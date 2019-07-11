日媒：中国智能手机厂商全球份额明显跃进

去年全球智能手机的出货量同比减少，连续两年下滑。从市场份额排名来看，华为等中国厂商继续飞速发展。

据日经中文网今天（11日）报道，2018年全球智能手机的出货量同比减少4.1％，降至14亿400万部，连续两年下滑。中国经济减速和发达国家消费者的智能手机更新换代周期延长产生消极影响。

市场份额排名前五的企业与上年相同，合计份额达到67.1％，提高了6.2%。

三星虽保住了市场份额的首位，但份额同比下跌0.9%，降至20.8％，其出货量也同比减少8％。三星与中国厂商均采用“安卓”操作系统，其业务被中国企业挤压。

苹果的份额基本和2017年持平，为14.9％，其新型主力机型“iPhone XS”和“iPhone XR”销售低迷，出货量减少3％。

在手机市场出现饱和的迹象下，中国手机厂商却提高了份额。华为的出货量比2017年高出三成以上，市场份额同比提高4.2%，与苹果仅差0.2%。“荣耀”系列等表现强劲，扩展海外市场有成效。

小米则排在第四位，市场份额提高2.4%，除了以前就掌握较高份额的印度市场之外，小米在西班牙等西欧市场的拓展也取得进展。

OPPO排在第五位，市场份额提高0.5%。

全球智能手机市场2019年或继续低迷。美国调查公司IDC的数据显示，今年一季度的全球出货量同比减少6.6％，连续6个季度减少。美国针对华为的出口限制也将产生影响。华为高管曾在6月提及下调其智能手机的销售预期。