中国政协副主席梁振英吁全面抵制宝矿力 女子乐团终止与其合作

香港今年七一发生了暴力冲击立法会大楼事件，香港无线电视台TVB因“报道偏向警方”引起社会争议。传日本饮料商宝矿力水特从TVB撤除了所有广告。对此，中国全国政协副主席、前行政长官梁振英发声批评宝矿力水特公司，中国流行乐女子组合GNZ48也宣布终止与宝矿力水特公司的全部合作。

综合观察者网和《星岛日报》报道，梁振英昨晚10时许在个人面簿（Facebook）表示，“宝矿力黑白不分，我呼吁全国消费者，全面抵制宝矿力。”

此前，广州丝芭文化传媒有限公司于昨天（10日）下午3点25分在GNZ48团体官方微博宣布该公司以及旗下艺人终止与宝矿力的合作。GNZ48为中国内地流行乐女子组合，是丝芭文化传媒旗下的女团组合。

中国流行乐女子组合GNZ48昨天宣布终止与日本宝矿力水特公司的全部合作。（取自GNZ48官网）

宝矿力水特昨晚在面簿发表声明，称对7月9日的回应引来的不便真诚道歉，但无明确提及是否撤回广告。

网上流传截图显示，宝矿力水特的专页回覆客户查询称，鉴于当前形势，上周已决定撤回广告。

环球网就该截图联系到了大冢制药日本本部，负责公关事务的一位女士表示，撤回广告的决定，完全由香港大冢制药基于商业原因自行做出，不掺杂政治因素，日本本部未给予任何指示。至于撤销广告为暂时性撤销还是永久性，她称目前尚未做出决定。

另一方面，无线电视发言人证实，因最近经济情况及政治事件，少数个别广告客户希望押后其宣传计划，或基于种种因素需调动广告时间。发言人重申，无线电视的新闻采访一直秉持中立、专业及客观的原则，并确保报道准确及持平。