港媒：建制派重量级人物倡换律政司长郑若骅

《逃犯条例》引发的香港民众的抗争行动持续不断。有消息称，多名建制派高层官员，向中国大陆政府建议，以撤换律政司司长郑若骅，来缓减香港民众的躁动，不过该计划暂时未启动。

据香港01报道，消息人士指，中国大陆政府在香港征集缓解当前困局的良策，其中多名建制派的头面人物，包括政党高层及社团领袖等，均提出建议撤换郑若骅。他们认为，郑若骅因上任之初早爆出僭建和涉嫌绕过利益申报等负面新闻，民望一直徘徊低谷，跌至在众问责官员中最低。以其民望及形象，在未来三年断难担起推动具争议性政策的重任，不如此刻撤换，或许可以疏导部分市民的怨气。

不过据了解，香港特首林郑月娥无意撤换郑若骅，认为错不在郑若骅，没理由拿她来“祭旗”。林郑月娥甚至私下表示，如果一定要换走郑若骅，不如换走她自己。

中国大陆在这问题上的角色颇为微妙，既有话事权，也需尊重林郑月娥的意愿。事实上，政治圈有传闻，林郑月娥组阁时向郑若骅提出邀请被婉拒，其后中国大陆政府接纳了香港前立法会主席范徐丽泰、基本法委员会前副主任梁爱诗、基本法委员会副主任谭惠珠三人的共同推荐，派员游说郑若骅，郑若骅才答应，如今的“弃车保帅”之策，似乎机会不高。