今年度财富中国500强出炉 美团海底捞首度入榜

美国《财富》杂志中文网昨天（10日）发布今年度中国500强排行榜，中石化等三大国企依然名列前三甲，美团点评和海底捞则首度入榜。

据《财富》中文网发布的消息，今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元（人民币，下同，8.99万亿新元），较去年增长14.8%，再创新高；净利润达到了3.625万亿元，较去年增长4.21%，相比去年24.24%的涨幅而言，受宏观经济影响大幅放缓。

去年中国GDP首次突破90万亿元，这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。

荣登排行榜三甲公司依序是中石化、中石油和中国建筑，中国平安蝉联非国有企业第一位。

今年一共有42家新上榜和重新上榜公司，其中小米集团以1749亿元的总收入排名第53位。美团点评则以652亿元营收排名第140位。在食品行业，颇受关注的是今年首次进入500强（排名第482位）的海底捞，2018年总收入达170亿元。此外，好未来（第483位）则成为首家上榜中国500强的教育行业企业。

在中国500强中，共计有30家公司未能盈利，亏损总额达到1771亿元。美团点评居亏损榜首位，亏损额接近1155亿元。去年新上榜的爱奇艺，亏损额达到94亿元。

《财富》杂志下周四晚将在全球同步公布世界500强名单。