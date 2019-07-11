中国发改委：贸易战对轻工业影响总体可控

中国国家发展改革委今天（11日）说，当前中美经贸摩擦对轻工不同行业均造成不同程度影响，特别是对美出口依赖程度高、产品可替代性强、两头在外的企业受到的影响更大一些，但中美贸易摩擦对轻工行业对外贸易影响总体可控。

据路透社报道，发改委官网刊登新闻稿指出，从发改委产业发展司召开轻工有关行业发展座谈会的情况看，目前企业正在采取措施积极应对，对稳定外贸增长充满信心。

为深入了解轻工有关行业运行情况，分析中美经贸摩擦对行业发展影响，准确研判轻工外贸走势，积极做好应对工作，周二发改委联合中国轻工业联合会，组织召开轻工有关行业发展座谈会。

发改委提及，为打赢中美贸易战，保持轻工行业平稳发展，企业建议，要加快改善国内营商环境、切实落实好现有优惠政策、加大知识产权保护、加大对企业金融保险支持、加快品牌建设等。

新闻稿指出：“下一步，我们将在此基础上进一步分析研究，吸收采纳企业意见建议，积极引导轻工行业转型升级，推动轻工业平稳运行，促进行业高质量发展。”

中国明天将公布贸易数据。路透社综合逾30家机构预测中值结果显示，尽管中美贸易摩擦导致外贸企业仍有抢单出口的动机和空间，但受全球主要经济体基本面依然疲软、去年同期高基数等多重因素影响，中国6月出口同比难改整体下滑趋势，与此同时，国内需求持续低迷也意味着进口难见起色。