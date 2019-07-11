中国商务部：将重启经贸磋商 中国核心关切须妥善解决

在中美两国贸易谈判代表前天（11日）通电话后，中国商务部新闻发言人高峰今天在例行新闻发布会上说，双方将重启经贸磋商，并称中国的磋商立场是一贯、明确的，中国的核心关切必须得到妥善解决。

据中国央视报道，高峰今天指出，中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤的要求，在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。

高峰也称，相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切，一定能够找到解决问题的办法，这符合两国和两国人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

对于美国决定对之前加征25%关税的110种中国商品取消关税，高峰说，这是美国正常的关税程序，中国也已经建立了相应的关税豁免机制，将根据企业的申请进行处理。

另据环球网报道，高峰曾在5月指出，中美磋商要达成任何协议，中国三个核心关切问题必须得到妥善的解决。一是取消全部加征关税：关税是双方贸易争端的起点，如果要达成协议，加征的关税必须全部取消;二是贸易采购数据要符合实际：双方在阿根廷已经对此形成共识，不应该随意改变;三是文本平衡性：任何国家都有自己的尊严，协议文本必须平衡可接受，在重大原则问题上，中方绝不让步。

在中美元首上个月底在大阪会晤后，两国贸易谈判代表前天首次通电话接触，美国政府同时在华为禁令上松口，并宣布免除110种中国产品的高额关税。