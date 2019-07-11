中国工业机器人消费连续六年全球第一

人工智能、智能制造等在中国非常火热，截至2018年，中国工业机器人的消费已经连续六年稳居全球第一。

据澎湃新闻报道，该媒体今天（11日）在第8届中国国际机器人展览会（CIROS）上获悉，去年机器人与智能制造行业实现主营业务收入2862.96亿人民币（565.19亿新币，下同），同比增长6.68%。整体看，该行业发展增速明显快于机械工业平均水平。

中国国家知识产权局知识产权保护司巡视员毛金生透露，中国是申请人工智能专利数量最多的国家。近年来，中国对工业机器人的需求呈倍数增长，以珠三角、长三角为代表的中国工业制造基地率先迈出“机器换人”的步伐，并不断涌现出机器替代的成功案例。

截至目前，中国已批准国家级智能制造类试点项目618个，地方建设的智能制造类产业园区537家，初步形成了中国的智能制造产业带。

专家们也对中国的智能制造如何应对挑战、和发展提出了建议。

中国工程院院士杨华勇教授表示，智能制造、工业互联网需要工业和IT的专门人才，还有工业组件、算法模型的沉淀，由于工业场景复杂、算法多样，将为此项工作带来很大的挑战。

中国科学院沈阳自动化研究所所长海斌分析说，工业互联网难在哪里？一个是底层的深度感知，这不是原来互联网行当里擅长的工作。第二是跨越联合涉及到数据的共享，以及与IPO融合的问题。