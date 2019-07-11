镇江一团伙挖比特币造成电力损失逾2000万

随着虚拟货币“比特币”的价格持续走高，一些梦想一夜暴富的人铤而走险，购买“矿机”盗电“挖币”。中国镇江丹徒区检察院昨天对一起特大窃电案的嫌疑人批准逮捕。

据《扬子晚报》报道，中国镇江丹徒区检察院昨天（10日）发布消息，以涉嫌盗窃罪对“3·7”特大窃电案13名犯罪嫌疑人批准逮捕。该犯罪团伙两年多时间通过几千台“矿机”挖取“比特币”牟利，造成电力损失共计2000余万人民币（394.6万新币，下同）。

承办检察官表示，据专业人士介绍，比特币挖矿机，是用于赚取比特币的电脑，多采用罗列大量显卡的方式工作，需要消耗大量电能。若通过购买电来生产比特币，几乎没有利润。所以，“矿主”们便“傍”上了地处偏僻的厂矿用电。

检察官表示，2017年3月至2019年5月间，犯罪嫌疑人兰某、毛某、李某、叶某等人，先后购置几千台比特币挖矿机，他们通过互感器短接的方式，大量秘密窃取租用厂矿的电力。

私自接电后，该厂房所在位置的线路线损异常，引起了镇江供电部门的注意，发现有窃电行为，随即报案。

检察院介绍，该犯罪团伙两年多时间，造成电力损失2000余万人民币，还给企业带来了不可估量的经济损失等诸多不稳定因素。

镇江丹徒区检察院6月27日，对13名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定。目前，该案正在进一步侦查中。