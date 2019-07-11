中联办：支持暴力冲击是公然挑衅法治 坚定支持林郑

《逃犯条例》修订在香港引起连串风波，引发多次游行和示威活动。中联办主任王志民今天（11日）表示，支持暴力冲击行为是对法治的公然挑衅，中央坚定支持特首林郑月娥，并称应给予特区政府时间及空间。

据香港星岛日报网报道，香港同胞庆祝中华人民共和国成立70年国庆筹委会今天举行成立大会，王志民出席活动并致辞。王志民表示，法治与安定对于香港有重大意义，并强调法治是香港维持繁荣的核心价值。

王志民说，社会围绕修例出现争议，出现较大规模的游行示威，绝大部分市民是理性的，但出现破坏立法会大楼等暴力冲击行为，影响市民的安全及生活，对相关行为感到痛心。

他说，支持暴力冲击行为是对法治的公然挑衅，中央赞赏香港特首林郑月娥并坚定支持她，以及支持支持香港警方依法履行职责，维持秩序治安，保障市民安全，并指应给予特区政府时间及空间，共同建设香港。

王志民称，“利莫大于治、害莫大于乱”，香港要从政治争坳中走出来，回归理性的道路。

另外，他也表示，会贯彻一国两制的方针，并指“方针不变、不动摇、不走样、不变形”，他还批评，有市民纵容违法犯罪，为暴行美言开脱撑腰，损害香港利益，有外部势力干涉香港事务，并“乱中取利”，而香港也有少数人甘当马前卒，企图搞乱香港，从中取利，这些行为社会应该高度警觉及坚决反对。

王志民最后引用《狮子山下》歌词，冀社会“放开彼此心中矛盾，理想一起去追”，重申林郑在创科、土地、青年等工作均积极作为，这些措施将在年内落实，届时市民将会有更多的幸福感和获得感。