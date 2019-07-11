中国外交部:反对借涉疆干涉中国内政

联合国人权理事会的22个成员国大使在联合国人权委员会呼吁中国关闭新疆教培中心。中国外交部回应称，这是“无端指责和攻击污蔑”，中国反对外部势力借涉疆问题干涉中国内政、主权和领土完整。

据《环球时报》报道中国外交部发言人耿爽今天（11日）回应称，这些国家的说法枉顾事实真相，是对中国的“无端指责和攻击污蔑”，中国已向有关国家提出严正交涉。

耿爽还表示，有关国家公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政。中国敦促这些国家尊重事实，摒弃偏见，停止将人权问题政治化，和借涉疆问题干涉中国内政。

他表示，在涉疆问题上，中国政府和人民最有发言权，不容任何国家和外部势力干预。面对恐怖主义和极端主义的严重威胁，新疆维吾尔自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化的措施，扭转了新疆安全形势。新疆已经两年多没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结，百姓安居乐业，各族群众的幸福感、安全感和获得感大幅提升，衷心拥护政府的政策。

耿爽还称，此前中国已邀请多批各国的外交官、媒体、专家学者赴新疆参观访问，亲眼目睹事实真相，他们均表示在新疆的所见所闻和西方媒体报道的情况完全不同。中国也已向联合国人权事务高级专员办事处人员发出了赴疆邀请。中国欢迎那些真正秉持客观公正原则的人到新疆去走一走、看一看，但坚决反对任何外部势力借涉疆问题干涉中国内政、主权和领土完整。