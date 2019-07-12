郭台铭：若韩国瑜当总统 旺旺董事长或当国民党主席

国民党总统初选参选人郭台铭昨天（11日）抛出若高雄市长韩国瑜当选台湾总统，旺旺集团董事长蔡衍明将当国民党主席的“假设性议题”，强调届时“这面我们最尊敬的国旗还能挂多久”。

据台湾联合新闻网报道，郭台铭受访时称，他有听说，“但这个不敢证实，假设性的议题”，如果韩国瑜当了总统，蔡旺旺（蔡衍明）当了国民党主席，询问各位有没有想过有这一天的到来。他说，若蔡衍明当了国民党主席，以后都直接报告给（中国大陆）国务院台湾事务办公室，“这面我们最尊敬的国旗，还能挂多久”。

郭台铭也呼吁高雄市长韩国瑜离中天远一点，“这样一个媒体的操作，已经到了一个不正常的地步”，如果让蔡衍明赢了，他不知道要跟北京拿多少的利益，蔡衍明如果有一天当了国民党主席，大陆就不用花一兵一卒就可以把“中华民国”没收，“我希望韩市长离中天远一点，中华民国前途不能葬送在媒体老板手里”。

郭台铭炮轰蔡衍明言论频频，过去除了曾在记者会上，怒斥旺旺集团董事长蔡衍明“黑郭”是为了跟北京国台办邀功，早前也怒呛中天电视台记者，“一个受国台办管制的媒体没有资格问我”，甚至以食指指着该记者，怒斥“你去问你们蔡老板，当国台办的打手、狗腿”。