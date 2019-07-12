消息人士：中国政府对林郑要求提高

因修订《逃犯条例》引发的抗争行动持续不断，中国中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（简称中联办）主任王志民昨天（11日）表示中央政府继续支持林郑月娥担任特首施政。

据香港01分析文章，王志民的讲话中令人瞩目的一句是，“支持林郑月娥行政长官和特区政府继续依法有效施政”，首次加进“有效”二字，充满弦外之音。

有消息人士解读，该说法的潜台词之一，是中央政府在支持林郑月娥留任的同时，也对林郑月娥未来三年的施政要求有所提高，警惕施政如何才能有效落实，不可再闹出另一场政治风暴。

翻查资料，过往谈及澳港问题，“继续支持特区政府和特首依法施政”几乎已成“基本句式”。即使爆出反对修订《逃犯条例》风波，港府在6月15日宣布暂缓，港澳办及中联办先后发稿，用字也是“依法施政”，王志民昨天的讲话却特别加了“有效”两字。消息人士指，这当中蕴含两大信息：

第一，香港社会持续不断的抗议行为对政府某些施政造成阻碍，香港当局倘采取适合措施“清场”，回复社会秩序，中央是支持这类行动的。另外，林郑急需推出民生、经济措施挽救民望，维持政府有效施政，在这点上中央政府也支持。

第二，中央政府也提出了新要求，港府日后施政必须谋划妥当，有效落实。消息人士表示，修例风波后，林郑的形象在中国大陆政府心中已打了折扣，包括对政治形势的错判、推销政策过程的粗疏等，都需检讨，不能再闹出另一次政治大震荡。

消息人士强调，王志民这段讲话中带出中央政府此时无意撤换特首的信息，因为该问题错综复杂，包括仍未寻得合适替代人选，重选特首必会掀起另一阵风波。

消息人士还表示，中央政府认为修例风波非林郑一人造成，中央也需要反思对港政策哪里出了问题，目前整个对港系统正在进行大整修。