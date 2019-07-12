美媒：美企高管曾被令不能离开中国

在中美贸易摩擦尚未完全消除之际，有美国媒体昨天（11日）披露，一名在华美企业高管曾被中国当局下令不能离开中国。

据美国《纽约时报》引述知情人士报道，一名来自美国科氏工业集团（Koch Industries）的高管上个月就被令不能离开中国，并被盘问了数天，不过他的护照未被扣押。他最终在美国国务院的介入下，才得以回返美国。知情人士称，中国似乎想借科氏高管事件向美国总统特朗普发出信息。

此外，中国当局也在同月尝试盘问一名前驻北京外交官。这名前外交官当时在北京筹办一场人工智能座谈会，而他在其下榻的酒店房被酒店职员告知有政府人员想跟他谈话。这名前外交官随后向与会的美国代表发电邮后便前去找这些官员。

据了解，两名便衣官员要求这名前外交官跟他们回去回答问题。他们也向这名前外交官提出几个问题，包括他的外交身份、以及让他们看一看他的护照，不过他拒绝交出护照。

这名前外交官随后打电话通知美国大使馆人员，而便衣官员在几位资深外交官抵达后离去。

有受访的商人、美国官员和时常赴华的游客对于中国当局可能拘留美国人，甚至阻止他们离开中国感到越来越担心。他们担忧中美贸易战将使美国商人和前官员成为潜在目标。

报道也称，一些受访者甚至要求身份保密，以免被中国当局报复。