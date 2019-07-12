中国国家烟草专卖局原副局长赵洪顺被双开

中国国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺被开除党籍和公职。

据新华网今天（12日）报道，中国中央纪委国家监委对赵洪顺进行了立案审查调查，经查，赵洪顺长期违规频繁接受宴请，利用职务便利为他人谋取利益，与不法私营企业主沆瀣一气，严重破坏中国烟草系统的政治生态，并且违规从事营利活动，拥有非上市公司股份。

赵洪顺构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，经中国中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，给予赵洪顺开除党籍处分。中国国家监委给予其开除公职处分，收缴赵洪顺的违纪违法所得，并移送检察机关审查起诉。