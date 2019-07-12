预测：中国二季度GDP增速料降至6.2% 

中美贸易谈判受挫，内外需求压力加大，中国二季度经济增长动能减弱。

据路透社报道，该媒体综合逾50家机构预测中值的结果显示，中国二季度GDP增速预计降至6.2%，创下纪录以来新低。近30位受访者的预估中值显示，中国6月经济运行放缓，工业增加值可能季末反弹但仍持于低位，投资和消费则较前月下滑，前者可能受房地产和制造业拖累，后者受高基数制约。

交通银行金融研究中心发布报告称，受外需不确定加大的影响，中国经济运行可能出现波动，但在逆周期政策调节下，下半年经济增速有望保持在6%-6.5%的合理区间。

他们指出，制造业投资预期减弱，将影响整体投资增长。另外，地方专项债券政策放宽，将推动基建投资企稳回升，但拉动基建的边际效用减弱，难以显着上升。消费增长相对稳健，对经济增长的贡献度增强，最终消费支出对经济增速的拉动作用有望超过75%。

华创证券首席宏观分析师张瑜认为，6月受需求疲软、环保限产及企业持续去库存影响，中国工业生产整体情况并不乐观。

中国国际金融股份有限公司也认为，房地产投资增速可能从高位继续回落，制造业投资同比增速可能仍偏弱，鉴于工业企业盈利增长依旧低迷、且美国对华贸易政策的不确定性也将进一步压制制造业投资需求。