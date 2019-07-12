山东大学：将对“学伴”项目进行全面评估

中国山东大学中外学生“学伴”（ Buddy）项目引发争议。

据澎湃新闻报道，有质疑声称，中国山东大学2018年的“学伴”项目升级为一个留学生（赴华留学生）配三个校内学生，且校内参与学生以女生为主。

山东大学党委宣传部工作人员昨天（11日）回复澎湃新闻称，正在研究此事。

今天下午4时许，山东大学在官方微博发布声明表示，由于审核不严，在“学伴”的相关报名表格中出现“结交外国异性友人”不当选项等问题，引发不良影响，对此表示歉意。声明还称，“学伴”项目中，不存在一名男留学生对应三名女生学伴的情况，并表示将对“学伴”项目进行全面评估，认真总结反思。

山东大学“学伴”项目，7月6日被微博网友曝出。

该博文称，山东大学一个留学生配三个学伴，从2017年的一对一配对，改革为2018年的每个留学生配三个学伴。

学伴报名表以及学伴管理规定中，并不规避异性学伴问题。在报名表中，还特别强调学伴的性别，将“结交外国异性友人”列为选项之一，在表头用红字注明：“请同学们尽可能详细认真的填写，以便为你匹配心仪的学伴”。

有网友在微博中评论称，“真搞不懂，把那些未谙人事甚至可能连恋爱都没谈过的小女生，介绍给外国男性留学生当学伴，究竟意欲何为？”

澎湃新闻采访了一些山东大学的师生，有学生表示，“学伴”是很正常的学习交流项目，已经办了多年。“学伴”招募计划的负责人表示，该项目目的在于促进中外学生之间的交流，学生之间系自愿报名参加，自施行后，受到比较好的反馈。