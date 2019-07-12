上海“垃圾分类”带火“塑料王国”

中国各地推行的垃圾分类，带动了不少商机。

据新华社今天（12日）报道，垃圾分类进入“强制时代”后，来自上海等地的分类垃圾桶订单，迅速涌入中国塑料制品的重要产地台州。

中国浙江台州路桥区航星塑料模具厂的常务副总经理唐传余称，“现在工人‘三班倒’，原来的产品也砍掉了不少，给垃圾桶的订单‘让路’，其中七成订单来自上海。”

唐传余表示，从年初开始，上海开始垃圾分类试点后，上海订单就开始明显放量。

同属台州地区的黄岩区华庭智能家居工程有限公司，原来每天生产200个分类垃圾桶，现在已经增长到日产1万个左右，增长了约50倍。

某电商平台统计显示，近一个月来，约3000家台州日化企业受益于垃圾分类政策的推进，线上买家增长近一倍，企业销量同比增长超过45％。

对塑料制品企业来说，未来一个时期，随着越来越多的城市将“垃圾分类”引向深入，订单量仍然乐观。何况，未来还有潜力同样巨大的农村市场。

不过，快速涌入的订单让既有产能应接不暇。唐传余表示，现在面临的问题“首当其冲的是人手紧缺，无法匹配工作需要。”

此外，仓储场地不足也是个普遍难题。台州黄岩区经信科技局办公室杭璐说，由于大批量生产的垃圾桶占地面积比较大，仓储用地比较紧张。

要解决突然加剧的这些要素制约，台州市塑料行业协会办公室主任陈嘉增认为，机器自动化生产将成为必然趋势，提高效率的同时，也是一些企业实现转型升级的良机。