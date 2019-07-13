福建警方证实杭州失联女童曾在漳州东山出现

浙江杭州9岁女童被两名租客带走后失联一事持续发酵，网传该9岁女童章子欣曾在福建东山县出现。福建日报新媒体·闽南网昨晚（12日）从福建漳州东山县公安局获悉，章子欣曾在福建省漳州市东山县出现，与网传说法基本一致。

漳州东山县公安局人士表示，7月4日，章子欣与两位租客到达东山县，他们去过东山马銮湾，与网传在东山海滩边出现的视频吻合。

该名人士还说，他们在东山停留2天左右，期间，章子欣与两位租客的活动轨迹，除了海滩游玩，主要在超市购物。直至7月6日凌晨4点左右，三人安全离开东山县，乘坐出租车南下至广东汕头。

这名叫章子欣的女童于本月4日被家中租客梁某华、谢某芳以赴上海喝喜酒为由从家中带走，随后从7月7日起与家人失联，警方在7月8日10时左右接到报案的，根据初步调查显示，带走女童的两名租客于7月8日凌晨在宁波某地自杀身亡，女童则至今生死不明。

7月11日，女童父亲向媒体展示了一段租客在5日曾微信发给他的关于章子欣在海滩边的视频（7月5日视频），当时有网友指出这则视频的拍摄地点正是福建漳州东山马銮湾海滩。

目前此案仍在调查阶段，警方正在向社会征求这名线索。