沙特俄罗斯等37国大使联署支持中国新疆政策

在日法德等国于联合国人权理事会上指责中国的新疆政策后，来自沙特阿拉伯、俄罗斯等37国家的大使联署支持这一项政策。

综合路透社和多维新闻报道，这些国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、白俄罗斯、布基纳法索、布隆迪、科摩罗、刚果、古巴、朝鲜、刚果（金）、厄立特里亚、加蓬、老挝、缅甸、尼日利亚、菲律宾、俄罗斯、索马里、南苏丹、叙利亚、塔吉克斯坦、委内瑞拉、津巴布韦、沙特阿拉伯、巴基斯坦、埃及、多哥、柬埔寨、阿曼、卡塔尔、阿联酋、巴林、苏丹、土库曼斯坦、科威特、喀麦隆和玻利维亚。

这些国家一同致函联合国，表达对中国新疆政策的支持。他们在信中称赞中国在人权方面取得卓越成就，并说中国在面临来自恐怖主和极端主义方面的严峻考验之际，在新疆采取一系列防恐、防极端化的措施。

信件指出，新疆再度变得安全，所有民族的基本人权都受到保障。

另据民间组织“人权观察”网站的消息，22个国家的大使本周联署谴责中国的新疆政策，包括：澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、冰岛、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、英国、奥地利、爱尔兰和西班牙。然而，在一年前退出联合国人权理事会的美国并没有参加这项联署行动。