特首晚宴哽咽致辞支持港警

香港特首林郑月娥近期低调出席各界活动。有网民昨晚（12日）贴出林郑出席香港建造商会晚宴的相片。有香港媒体综合多名与会者指出，林郑致辞时，重申支持警队、 感谢警队维持法治，言谈间有少许哽咽，表现较以往感性。

据香港《明报》从多名与会者了解到，林郑月娥发表撑警言论，致辞时虽然未有讲稿在手，但是林郑在谈论到香港时局时，对于近期社会出现实串示威表示“不好意思”，并感谢警察。

有与会者指出，林郑月娥也说，香港青年都是很好，不会怪责示威者者，青年是明日社会栋梁，并称法治对香港十分重要。