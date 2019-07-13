停止军队有偿服务 韩正出席总结会

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正昨天（12日）出席全面停止军队有偿服务工作总结表彰大会时表示，要再接再厉做好全面停止军队有偿服务下篇文章。

据新华社报道，韩正在讲话中表示，三年来，军地各级把停偿工作作为政治任务、国家任务、强军任务，作为党之大事、国之大事、军之大事，全面停止军队有偿服务任务基本完成，军队不从事经营活动的目标基本实现。

韩正还说，各级党委、政府和部队要进一步统一思想认识，再接再厉做好全面停止军队有偿服务下篇文章。

韩正强调，要加强军地协作，中央和国家机关要进一步加大支持力度，地方各级党委、政府要按照国家有关政策，主动帮助军队解决重点难点问题。要坚持依法依规推进，做好移交资产、置换土地、安置人员等工作。要盘活用好军队资产资源，推动集约化利用、市场化运营、专业化发展，实现保值增值。要强化组织机制保障，做好思想教育工作，有针对性地化解矛盾纠纷，维护部队和社会两个大局稳定。

此外，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠在讲话中指出，三年攻坚，全面停止军队有偿服务工作取得决定性胜利，在推动部队专司备战打仗、推进部队正风肃纪等方面取得重大突破。并强调，要聚力解决遗留问题，维护群众合法利益和部队正当权益。

最高人民法院院长周强和中央军委委员、军委政治工作部主任苗华出席会议。