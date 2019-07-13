追星族以《南京条约》作梗追星 官媒网民齐声讨

近日，不少中国粉丝在微博上用中国近代史上首个不平等条约《南京条约》“作梗”向偶像表白，引来官媒及大批网民抨击，被认为是拿“国耻”开玩笑。新浪微博随即采取措施，对所有带有“南京条约”的内容禁发三天。

据中青在线报道，这些应援文案使用“你是我的《南京条约》，是我沦陷的开始”等文字，暗喻“自己沦陷在明星的魅力”中。

除了《南京条约》，中国近代史中大多数耻辱条约或具有重大意义的战役、事件，也都被以同样的句式来编排自己与偶像的“爱情故事”。比如，“你是我的九国公约，以最温柔的理由做最残忍的事”“你是我的洋务运动，轰轰烈烈但又一败涂地”等句式。甚至国外一些重大历史事件也被列入编排。

报道指，这种拿国耻作梗、无脑追星的行为，引来不少网友发声谴责。 “紫光阁”、“共青团中央”、“环球网”等也在官方微博评论、转发，称“国耻家恨，请勿调侃！”

前天（11日）傍晚，新浪微博发布社区公告称，经过调查，此类内容来源于“键盘66”输入法APP，该APP能够预制与明星有关的文案，便于使用者复制后发布。公告还表示，已采取紧急措施，对所有带有“南京条约”的内容禁发三天。

涉事的“66键盘”则回应称，其APP中并不存在上述违规内容的相关文案，认为可能是某用户创建的快捷输入，但表示将对APP下架，日后会加强内容监管。