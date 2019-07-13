蔡英文毕业证书被质疑 校方扰不胜扰

台湾总统蔡英文本月9日参访一家科技公司，带了英国伦敦政经学院的毕业证书，却被政论节目称证书“穿越时空”，还说整件事情疑云重重。伦敦政经学院对于台湾持续追问这件事，已经扰不胜扰。

据台湾联合新闻网今天（13日）报道，蔡英文透过视频分享参访狄卡科技（Dcard），并表示为了申请Dcard 帐号，她还带了伦敦政经学院的毕业证书，“是有钢印的”。有政论节目随后质疑，证书上签名的校长和她当年毕业时的校长不一致。

报道称，蔡英文秀出的博士学位证书其实是2015年申请补发的。

伦敦政经学院台湾研究计划室的协同主任施芳珑受访时说，蔡英文的这张博士学位证书不是1984年颁授的原始证书，签名的不是当年伦敦大学的校务校长奎尔克，而是后来的校长史密斯。

施芳珑说，至于为何不拿出原始证书，校方不会过问，因为是蔡英文私人的事情，可能需要翻箱倒柜去找，也可能找不到，还不如向大学申请补发比较快。若是因为这样就质疑证书是造假，“难不成伦敦大学随便哪一个人来申请补发，就会发给一张现职校长签名的证书吗？”

她表示，如果还有人要再一直查问下去，怀疑的已不只是蔡英文，连伦敦政经学院，甚至整个伦敦大学的学术公信力都受到怀疑。