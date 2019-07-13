杭州常住人口正式突破1000万

浙江省杭州市官方今天（13日）宣布，实际常住人口正式突破1000万，跻身千万人口城市之列。

据21世纪经济报道，杭州近年来人口增长势头迅猛。“杭州人才落户指南”官方微信公众号今天宣布，杭州人口正式突破1000万。

当一个城市的常住人口超过一千万，便属于超大城市。在中国，除北上广深四大一线城市外，西安、郑州、成都等强二线城市或省会城市，2018年的常住人口同样在千万以上。

据报道，杭州已成为浙江全省的“人口增长点”，占比近半，是浙江省人口的主要流入地。自2013-2018年，杭州人口加速增长，年增长率从2013年的0.48%增至2018年的3.57%。

据2018年杭州市国民经济和社会发展统计公报，年末全市常住人口980.6万人，比上年末增加33.8万人，突破千万近在咫尺。

杭州官方今天指出，杭州实际常住人口可以确定突破了1000万。6月28日，杭州市统计局权威公布的《2019年5月月报》显示，杭州市医保参保人数达到1006万，相比于2月份的989万，三个月暴涨16万人参保。在全国医保基本普及率普遍达95%以上，几乎全民医保的情况下，“基本医疗保险参保人数”能精准反应城市常住人口。

官宣指出，一般来说，人口流入城市，实际常住人口规模大于医疗保险人数，如长沙、武汉、西安；而人口流出城市，实际常住人口少于医保人数（挂靠参保），如沈阳、天津。

而且不算杭州6月份开始的落户新政带来的爆发，即使加上未参保的个体商户，有暂住证的务工人员和少数断保人员，杭州实际常住人口可以确定突破了1000万。