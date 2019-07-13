泄露线索致举报者被打 宁夏一公安局长被免职

中国宁夏一所公安局涉嫌将中共中央扫黑除恶督导组转交的举报线索，泄露给被举报的官员，而这名官员随后殴打举报人与家属。涉事公安局长被免职，而殴打的官员则被开除党籍、刑拘。

据中国澎湃新闻报道，宁夏回族自治区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室今天（13日）发布关于这起事件的通报时介绍，中央扫黑除恶第20督导组进驻宁夏督导期间，接到关于宁夏固原市隆德县公安局观庄派出所涉嫌“保护伞”的举报线索。

督导组上个月28日将举报线索转交隆德县公安局核查。该公安局被指对举报线索没有认真核查，违规将举报人信息泄露给被举报人观庄派出所所长赵慧，并违规将举报人带到派出所进行询问。赵慧对举报人及其前来问询的儿媳进行两次殴打，致使两名受害人住院治疗。

通报称，经调查，举报人举报的打击报复情况属实，而固原市纪委对相关违纪人员进行了立案审查调查，固原市公安局对赵慧以涉嫌故意伤害立案侦查。

经固原市委常委会研究决定，对负有直接责任和重要领导责任的隆德县公安局长安继海给予党内严重警告处分，免去县委常委、政法委副书记、公安局局长职务。固原市纪委常委会也研究决定，给予赵慧开除党籍处分。市公安局也决定对赵慧以涉嫌故意伤害犯罪刑事拘留，依法进行处理。

隆德县公安局的另一些官员也面对不一样的处分，包括调离公安队伍、被给予警告。