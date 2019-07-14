杭州失联女童确认遇害 案件疑点多 调查难度大

（杭州综合讯）被两名租客以当花童为由带走后失踪九天的9岁女童章子欣的遗体昨天（13日）下午在宁波市象山县的搜救现场被发现。警方表示，目前基本确定两名已经自杀身亡的租客与网上流传的宗教组织无关，预计今天将公布初步调查结果。

综合中新社、腾讯新闻等媒体报道，章子欣自7月4日从家中被租客带走，到7月13日遗体被发现，失踪的九天里，事件诸多疑点令人困惑。

回顾案情，章子欣的奶奶回忆，今年6月起，自称在淳安游玩的广东省化州市人梁某华（男、43岁）、谢某芳（女、46岁）常来光顾自己的水果摊。6月29日，二人以“酒店较贵”为由租住其家，其间未有异常表现，并与孙女熟络起来。

7月4日6时30分，梁某华、谢某芳谎称“带章子欣赴上海喝喜酒”，将其从家中带走。章子欣的奶奶回忆，租客称要带章子欣做婚礼的花童。

二人选择租住章子欣家的真实目的是什么？为何带走女童？这些尚不可知。

章子欣父亲章军透露，7月6日，二人曾拍摄章子欣坐在网约车里的视频，称“女孩在车上睡着了，睡得很香”“收了一个女儿”，视频被发在租客的朋友圈。7月7日，这条朋友圈被删除。

章军称，自己当时心里预感不好，很着急联系对方要求一定要将女儿送回来，“当时我甚至说不送回来，我就报警了，但语气没那么严重，毕竟女儿还在他们手里。”

据女童奶奶收到的视频显示，二人曾带章子欣前往福建漳州等地。7月7日，梁某华、谢某芳二人未按约定将孩子带回家，之后便失去联络。

7月8日10时许，淳安警方接到章子欣家属报案后立案侦查，专案组连夜赶往宁波开展调查。

宁波象山警方在通报中披露两租客与章子欣7月7日至8日的踪迹：7日17时23分，三人在宁波市象山县松兰山旅游度假区黄金海岸大酒店门口监控出现；22时20分许，梁、谢两人出现在监控画面，未见小女孩；23时01分许，梁、谢两人在爵溪街道东门十字路口乘浙BT9**1出租车离开。8日0时，梁、谢两人于宁波东钱湖跳湖自杀。

连日来，象山当地公安、渔政、爵溪街道等相关部门及民间救援队等500余人不断在女童失联周边区域进行拉网式搜寻。

13日12时30分许，搜寻人员在象山石浦海域（东经121度59分、北纬29度12分）海面上发现一具尸体，衣着、体貌特征疑似失联女童，经鉴定确系章子欣。

女童失联事件近日受到广泛关注。据央广网7月13日消息，针对坊间猜疑，杭州市淳安县公安局副局长余小阳透露，目前基本确定二人跟网上流传的宗教组织没有关系。

据悉，梁某华与谢某芳并非夫妻，二人在与外界接触过程中还颇为“露富”。

“他说在广东东莞有三十几栋房子，光一个月租金都有几十万，自己住的房子有五千平米，开的车是兰博基尼，还说家里有秘书。”曾载过失联女童和梁、谢二人的宁波网约车司机向媒体回忆称。

此外，梁某华社交平台发布的内容显示，梁某华与谢某芳从广东潮州出发，在过去半年左右时间前往大理、北京、天津、青岛、杭州等中国多个城市游玩。

目前，相关情况还在进一步调查之中。而随着梁、谢二人的自杀，调查难度明显较大，事件留下的诸多疑点仍然待解。