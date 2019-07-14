港府回应上水示威冲突 强烈谴责暴力行为

香港政府发言人昨晚（13日）回应在上水举行的公众游行时表示，大部分参与游行的人都和平有序，但很遗憾有部分示威者在游行结束后刻意堵塞道路，投掷铁枝和不知名粉末，冲击警方防线和袭击警务人员，发言人对这些暴力行为予以强烈谴责。



据《星岛日报》报道，发言人表示，政府向来尊重市民以和平、理性和有序的方式表达意见和诉求，展示香港言论自由的可贵和香港人的素质，但指少数示威人士经常以暴力冲击和作出破坏，并指相信绝大部分香港人都反对这些违法行为。



政府也对水货活动对居民日常生活带来滋扰表示关注，并指有关执法部门及机构一直采取多项措施，改善铁路和口岸秩序，减低对居民日常生活的滋扰和对环境卫生的影响，并因应水货客的作业模式调整行动策略。发言人续指，政府有关部门会继续积极采取合适措施应对水货活动对地区造成的影响。

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