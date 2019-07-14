今年全球港口排名 香港料跌至第八

中国科学院12日在北京发布《2019年全球Top20集装箱港口预测报告》显示，上海港、新加坡港和舟山港位居全球集装箱港口吞吐量预测排名前三。其中，香港港与去年相比下跌一位，退居第八位，而全球十大港口中，粤港澳大湾区则佔三席，包括排名第四的深圳港，上升为第五名的广州港，排名第八的香港港，在全球港口竞争中整体优势突显。

据《中国贸易报》报道，今年的报告显示，2019年，全球前20大集装箱港口中，中国佔半数，前10大集装箱港口有7个来自中国，但相比去年中国港口集装箱吞吐量的增长速度有所放缓。

而港媒《大公报》则指出，2001年，中国加入世界贸易组织后，香港借力飞速发展港口。2001年至2004年，香港港口连续成为全球最繁忙的货柜码头。然而自2005年，新加坡超越香港，自此10余年间，香港分别被上海、深圳、釜山等超越，2018年跌至世界排名第七，今年又滑至第八。

专家指出，依托大湾区，香港港口在全球竞争优势反而显现。香港特区立法会航运交通界议员易志明此前接受媒体访问时表示：“香港汇聚金融、法律等专业人才，‘一国两制’带来便捷的清关程序，可以继续保持发展转口贸易。”香港理工大学航运研究中心副主任杨冬认为，深圳、广州和香港与其相互竞争，不如打破壁垒，整合港口资源，提高整体竞争力。