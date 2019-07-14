港媒：俄罗斯通报线索 助北京侦破航天将领涉美间谍案

中央军委装备发展部副部长钱卫平，月初因涉间谍罪被军方拘捕调查。消息人士透露，有关钱卫平涉谍线索来源于俄罗斯。

据《明报》报道，解放军保卫部门在秘密调查后，于本月初一次会议后将钱扣查。

报道指出，本月初，一则钱卫平涉间谍案消息在大陆互联网热传，指钱卫平是因其子在美求学时遭美国中央情报局（CIA）策反，但并无更多详情，而北京官方至今未证实上述传闻，相关帖文也仍未遭删除。

北京消息人士向《明报》证实钱卫平涉谍消息基本属实。消息称，钱卫平在美留学的儿子利用假期返家之时，多次翻拍和电子复制涉及解放军装备及载人航天等相关涉密文件，其间钱卫平虽有察觉，但并未深究。

消息人士表示“至于钱卫平如何涉案，军方保卫部门还在调查之中”。同时《明报》引述消息称，此前中国军方并未察觉到钱卫平涉案的蛛丝马迹，而钱的儿子在美遭CIA策反的线索亦是透过俄罗斯情报部门获得。今年5月底，钱卫平之子从美回国后再未出境，相信亦因涉案而被扣查。

近年来，中俄频频升级双方的战略协作伙伴关系，其中涉及情报交流。但消息人士称，由俄方通报中国军方高级将领涉谍案，在过往较为罕见，被视为俄方向中方显示对建立战略协作伙伴关系的诚意。

此外，除钱卫平儿子涉案外，钱在美国的两名女儿亦被召回国，但目前尚未有她们是否涉案的消息。钱案爆发后，解放军正重新检视高级将领子女去外国留学的相关安全问题。

据中国载人航天工程网消息，3月15日，中国载人航天工程运行与管理支持中心工作启动会在京召开。中科院院长、党组书记白春礼，中国载人航天工程副总指挥、军委装备发展部副部长钱卫平出席工作启动会并讲话。这是官方首次披露钱卫平履新中央军委装备发展部副部长的消息，也是钱最后一次公开露面。

中俄自1996年缔结“战略协作伙伴关系”，2014年5月两国升级为“全面战略协作伙伴关系”，今年6月，中国国家主席习近平访俄期间，两国再将关系提升为“新时代全面战略协作伙伴关系”，在中外双边关系属首次。据了解，战略协作伙伴关系包括涉及情报共享和交流，但过往多针对与两国有关的第三国情报，而今次俄方通过情报共享机制将中国军方将领涉谍线索交与中方，做法罕见，或是向中方显示其对战略协作伙伴的诚意。

56岁的钱卫平是江苏宜兴人，1980年考入国防科技大学，是航天测控和通讯专家，曾任中国载人航天工程测控通讯系统总工程师，参与神舟1号至9号通讯规划及嫦娥2号月球探测系统设计师。他原任中央军委装备发展部信息系统局局长。消息称，钱涉谍案对航天科技及军方高新装备等均有重大影响，甚至超过2004年空军指挥学院院长刘广智父子涉台间谍案。