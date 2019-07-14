海峡时报：马来西亚扣押中石油子公司10亿林吉特

马来西亚扣押了中国石油管道局工程有限公司（CPP）在该国的汇丰银行账户里的逾10亿林吉特（3.3亿新币）资金。CPP是中国石油的子公司。

据《海峡时报》昨天（13日）报道，马来西亚政府在7月初命令汇丰银行（HSBC）把CPP在马来西亚的户头资金，转入马来西亚财政部旗下的苏里亚战略能源有限公司（Suria Strategic Resources Sdn Bhd）。

知情律师和银行家称，此举涉及2018年7月暂停的两个价值数十亿美元的能源管道项目。

CPP证实了这一“单方面转移”钱款事宜，并表示没有受到任何通知。汇丰银行以客户机密为由不予置评。

该报称，目前还不清楚为什么这笔钱被扣押以及政府动用了什么权力来这么做。

马来西亚“希望联盟”（Pakatan Harapan）去年5月上台后不久，中国和马来西亚之间的关系变得紧张。马来西亚前首相纳吉与中国达成的一系列交易被审查或取消。马来西亚首相马哈迪（Tun Mahathir Mohamad）下令暂停数十亿美元的东海岸铁路（ECRL）和CPP领导的两个管道项目。CPP是前首相纳吉政府钦点的相关管道项目主要承包商。

另据彭博社报道，马来西亚财政部没有立即回应彭博寻求置评的电邮，发言人也未接听电话。