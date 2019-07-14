57岁大连女士海中救出180多斤溺水小伙

家住中国大连金州后石村的陈丽云7日下午在金州后石附近的海中救起了一名溺水男子。形成强烈反差的是：救人者陈丽云今年57岁，身高1米7，体重不到120斤，身体瘦弱。而获救者是个30岁左右的年轻小伙，身高1米8，体重“可能超过180斤”。

据《大连晚报 》报道，7月7日下午2时左右，中国大连金州后石附近一处海中有人溺水。

目击者张女士称，溺水者距离岸边几百米远，在岸上只能看到溺水者和救人的陈丽云在海水里沉沉浮浮。陈丽云差点被溺水者拖下水去，最后用仰泳姿势把人拖拽到一处栈桥边。两人靠近岸边，保安和其他游客带着救生圈下水，将两人护送上岸。

张女士称，获救者是个30岁左右的年轻小伙，身高体壮。救人的大姐比获救者“瘦几圈”。

这位救人的好心人陈丽云称，一起下水的还有小区一名保安，但因为身上衣服太多，加上水性一般，这位一起下水救人的保安游到一半就跟不上了。

陈丽云回忆道，被救的“小伙身体挺壮实，我拽他的胳膊时，感觉他可能体重超过了180斤。”但是此时小伙子的安危全系于她一身。“我拼了命也得把人救回去啊！”她拽住小伙的胳膊，采取相对省力的仰泳姿势往岸边游。

在确认获救者没有大碍后，她匆忙赶回雇主家换了套干衣服。等她再返回岸边，获救的小伙和同伴已经离去。

对于获救者没有留下来说声谢谢，陈丽云表示不后悔。