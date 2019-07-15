杭州失联女童案：警方称两租客有自杀动机

浙江警方昨晚（14日）就浙江淳安9岁女童章子欣失踪案件调查情况进行通报。警方表示，两租客离世想法产生已久，据调查推断两租客有携章子欣一起自杀的动机，此外该案已初步排除女童为失足落水，基本排除拐骗拐卖。

据中新社报道，7月8日10时许，章子欣奶奶报案称其孙女章子欣被两名租客以赴上海参加婚宴为由带走，逾期未归，下落不明。接警后，淳安警方锁定犯罪嫌疑人梁某华、谢某芳。浙江省、市、县三级公安机关随后组成联合专案组，组织警力分赴上海、福建、广东、湖北等地调查。

警方查明，梁某华、谢某芳均是广东省化州市人，无违法犯罪前科。43岁的梁某华已婚，育有一子一女，2004年因养殖亏损负债等原因离家出走；45岁的谢某芳未婚，外出打工，多年未归。

2005年，谢某芳经人介绍与梁某华共同生活至今，未办婚姻登记。两人近两年来多次以欺骗手段向亲友骗取钱财，用于旅游及日常生活。经查，未发现梁、谢二人有参与邪教活动等情形。

专案组负责人公开表示，据查，近半年以来，梁、谢二人表现出了比较强烈的轻生厌世倾向。

警方查明，自2005年以来，梁、谢二人主要在广东广州、珠海、茂名、东莞等地生活。由于两人诈骗行为已持续多年，其通过实施诈骗满足日常开销的状况越来越难维持。两人自2018年底特别是今年4月份以来在全国各地频繁游玩，先后到过三亚、丽江、恩施、长沙、郑州、济南、西安、天津、北京、秦皇岛等48个城市，自杀前银行卡余额加现金仅剩31.7元人民币（6.3新元）。

专案组负责人介绍，两人游玩时携带的箱包、衣物或送人或丢弃，随身行李越来越少，“综合情况表明，两人离世想法产生已久”。

据介绍，梁、谢相识并长期同居后，一直没有结婚，也没有生儿育女。两人认识章子欣后，多次表露出喜欢并有将其认作干女儿的想法，如接章子欣放学，送章子欣拼图玩具。7月4日两人骗出章子欣后，对其生活照顾格外体贴周到，梁某华曾在微信朋友圈中“晒”章子欣的照片，还称“我认了一个干女儿”。

“种种迹象反映出两人有携章子欣一起自杀的动机。”专案组负责人表示，根据现有证据，该案基本排除拐骗拐卖。

警方称，7月8日凌晨，梁、谢二人在宁波东钱湖一观景平台投湖自杀，全程均在视频监控覆盖区域，自杀前有饮酒、相互捆连外套、共同投湖等行为。经检验，两人尸表无抓痕等损伤，毒化检验无异常，血液有酒精含量。

经多方力量连日搜救，7月13日，疑似被害女童遗体在象山县海域被发现并打捞上岸。经鉴定确系失联女童章子欣，尸表未见明显暴力性损伤，符合生前溺水死亡特征。综合视频监控、目击证人证言以及失踪区域路况环境特征等，警方初步排除女童为失足落水。

回顾犯罪嫌疑人活动轨迹情况，7月4日6时30分许，梁、谢二人携女童章子欣从淳安县千岛湖镇青溪村家中离开，以乘坐高铁、网约车等方式先后到达漳州、汕头、潮州、厦门、宁波等地。

7月7日晚上7时22分，监控显示三人在松兰山旅游度假区白沙湾区域出现；8时至8时20分许，有目击者在距观日亭约百米处，看见一女子拎着包，一男子背着一小女孩往度假区北出口行走；10时22分，监控显示度假区出口一男一女离开，未见小女孩；7月8日2时01分，监控显示，梁、谢二人跳湖自杀。

目前，专案组正围绕案件开展进一步侦查。