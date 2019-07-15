国民党总统候选人11时揭晓 台媒预报韩国瑜胜出

经七天的民调作业，台湾最大在野党国民党昨晚正式完成总统初选民调，今早8时进行资料拆封、加权处理和统计作业，最终结果将在11时公布。

据台湾几家主要媒体《苹果日报》《联合报》《中国时报》今早抢先报道，高雄市长韩国瑜在国民党党内初选中胜出，力压郭台铭、朱立伦等四人，将于2020年代表国民党挑战寻求连任的蔡英文。

虽然正式结果尚未出炉，但在五位参选人中，仅人气王韩国瑜与陪跑的另外两位参选人——前台北县长周锡玮和台湾大学政治系教授张亚中，响应党主席吴敦义的号召，确定出席11时的记者会，尤其韩国瑜特地请假北上，民调结果可谓呼之欲出。其余两位参选人——前新北市长朱立伦和前鸿海集团董事长郭台铭料将在今午个别召开记者会，对外作出说明。

朱立伦昨天受访时强调，初选结果就算不是他出线，他也会支持党提名的候选人。他强调，如果国民党分裂，“2020就可以打包了”。

此次国民党初选民调采家用电话抽样，由五家民调公司各抽样至少3000份有效样本。据国民党统计，此次有效样本总数达1万5185份。计分方式以党内五人互比占15％、党外对比（总统蔡英文与台北市长柯文哲）占85％计算。

这是国民党首次与执政的民进党一样，透过“全民调”产生总统候选人。人选出炉后，将于17日提报国民党中央常务委员会核定，28日于“全国党代表大会”上获正式提名。