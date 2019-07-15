中国官方公布光伏补贴竞价结果 年度补贴需求17亿元

中国国家能源局本月11日正式公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果，拟纳入国家竞价补贴范围的项目共3921个覆盖22个省份，总装机容量2278.8642万千瓦，测算年度补贴需求约17亿元（人民币，约3.4亿新元）。

据《上海证券报》报道，有关人士表示，实行光伏发电补贴竞价是光伏发电建设管理政策的一次重大改革和创新，2019年是实行新机制的第一年，通过开展竞价，推动了光伏发电补贴退坡，进一步坚定了光伏发电平价信心。

从项目类型看，普通光伏电站项目366个，装机容量1812万千瓦，占总容量比例为79.5%，主要分布在中西部地区。分布式光伏项目3555个，装机容量466万千瓦，占总容量比例为20.5%（全额上网分布式项目473个，装机容量56万千瓦，占总容量比例为2.5%；自发自用、余电上网分布式项目3082个，装机容量410万千瓦，占总容量比例为18.0%），主要分布在东部沿海地区。

据悉，此次拟纳入国家补贴竞价范围的项目只是今年中国全国光伏发电建设规模的一部分。除此之外，加上此前已安排和结转的户用光伏项目、光伏扶贫项目、平价示范项目、领跑基地项目、特高压配套外送和示范类项目等，今年光伏发电项目建设规模在5000万千瓦左右，预计年内可建成并网的装机容量在4000万至4500万千瓦左右，能够保障光伏发电产业发展合理规模。