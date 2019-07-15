港警务处长谴责沙田示威者“失去常理”

自本月2日凌晨4时召开记者会，谴责占领立法会的反修订《逃犯条例》的示威者后就未曾公开露面的香港警务处长卢伟聪在昨天的沙田示威结束后，再度公开露面，前往医院探望受伤的警员。

据网媒香港01报道，卢伟聪今日（15日）凌晨1时45分左右现身香港大埔那打素医院。卢伟聪在医院内逗留约半小时，在医院正门接受传媒采访，警务处副处长邓炳强陪伴在旁。

他透露在沙田示威清场期间，有约10名警员受伤，其中一人更是被示威者咬断右手无名指其中一截；其余警员则有颈部被硬物打伤、面骨及眼骨裂、腹部被掷物所伤等。

卢伟聪表示，事件中至今有超过40人被捕，包括涉嫌咬断警员手指的示威者。他对暴力事件予以“强烈谴责”及感到“愤慨”，强调会继续全力调查此案。他进而表述，过去一个月社会撕裂，警方的态度是“便利一个（方便）和平示威、保护香港市民生命财产”。

同时，卢伟聪也指出当前情况已经恶化至“令人发指”的地步，批评有人失去常理，见到警员跌倒依然不停脚踢。他也公开诉苦，称“做嘢就话警察滥权；唔做嘢就话我哋装弹弓、设空城计!”（做事就说警察滥权，不做事就说警察设空城计）。

被问及新城市广场表示没有报警及求警协助，为何会有大批警员进入商场行动，卢伟聪反问：“有人有违法行为，走入商场，系咪（是不是）有责任去拘捕呢？”至于沙田游行的不反对通知书，于清场时仍未逾期，他则指出虽然示威者有不反对通知书，但有违法行为时，警方就会要求示威者离开。