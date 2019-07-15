日本对韩国出口管制也给中国带来影响？

日本政府启动半导体和显示屏原材料对韩国出口管制的强化措施已过去一周多时间。日韩之间的争端通过韩国半导体企业的断供风险，为中国智能手机企业等全球的高科技供应链也带来了不安。

日经中文网引述新加坡星展集团控股公司（DBS GroupHoldings Ltd.）的经济学家马泰英的报告，指“中美贸易战停战给全球电子企业带来的安心，已被日韩关系的紧张所抵消”，他同时警惕称“不应低估对亚洲地区电子产品供应链的波及效应”。

针对全球份额较高的三种半导体材料，日本政府已开始要求每单出口合同都要进行个别审查和审批。韩国半导体厂商拥有的库存预计可用一个月左右，过了这一期间后，对韩国企业的供应很可能停滞。

在存储数据的半导体存储器领域，韩国三星电子和SK海力士处于垄断状态。在DRAM领域，两家企业的全球份额达到七成，在NAND型闪存领域也高达一半。在超高清有机EL面板领域，韩国三星和LG显示器两家掌握着90％多的份额。

半导体存储器的价格因中美摩擦等影响处于下跌趋势。有观点认为，随着日本的出口管制强化，如果三星和SK海力士决定减产，导致供不应求的局面出现，则有助于行情复苏。但也有日本大和资本市场韩国公司等观点认为，“固定费负担增加带来的负面影响或更加明显”。

半导体存储器和有机EL面板被广泛用于智能手机、个人电脑和电视等电子设备上。如果存在感突出的韩国企业的零部件供给出现问题，或将对美国苹果、中国华为、日本索尼和松下等全球的电子企业产生影响。

越南经济也面临潜在风险。三星在越南拥有多家手机和家电工厂，2018年越南出口整体的四分之一来自三星的子公司。美国花旗集团的统计显示，在越南，韩国企业占半导体存储器进口的比例达到64％。

对中国的影响也很巨大。包括经由香港在内，中国半导体存储器进口的48％来自韩国企业。中国企业也可以向美国美光科技采购DRAM，但在中美摩擦的背景下，能在多大程度上通过美国进口来代替仍是未知数。

7月10日，韩国总统文在寅召集三星等大型财团的首脑，担忧地表示“无法否定事态趋于长期化的可能性”。日本方面采取不同意撤回的姿态，还准备将韩国从安全保障上的友好国家“白名单”中剔除。对韩国出口审查的对象有可能在部分半导体材料的基础上大范围扩大。花旗集团预测称，即使日韩两国寻找妥协点，“谈判取得进展也要等到（日本）7月21日参议院选举之后”。