国民党初选民调结果：韩国瑜支持率近45%胜出

历经一番党内厮杀，就任未满七个月的高雄市长韩国瑜在“韩流”助威下，在国民党总统初选中出线。根据国民党中央今天上午公布的初选民调结果，韩国瑜支持率44.8%，压倒性大胜，郭台铭只得27.7%，而朱立伦则只有17.9%。

国民党总统初选竞争激烈，有韩国瑜、郭台铭、前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮、孙文学校总校长张亚中5人角逐。根据民调结果，韩国瑜总平均支持率44.805%、郭台铭27.730%、朱立伦17.900%、周锡玮6.020%、张亚中3.544%。

韩国瑜提名案一旦在本月底通过，他将在明年与争取连任的总统蔡英文一决高下。

国民党秘书长曾永权发布民调结果，党主席吴敦义和赢得初选的高雄市长韩国瑜稍后现身。（黄顺杰摄）

国民党中央原本预计在11时公布民调结果，但包括《苹果日报》《联合报》在内等台媒提早近一小时就宣布韩国瑜“压倒性”胜出，因此国民党中央也提早在10时40分左右公布民调结果。

普遍分析认为，计划带职参选的韩国瑜下来不仅得排解外界对“落跑市长”的疑虑，以“货出去、人进来”等浅白易懂口号赢得高雄选民青睐的他，也得丰富、强化国政论述，争取被热情韩粉“吓跑”的中间选民，以扩大支持基础。

耗时七天的国民党总统初选民调作业昨晚结束。国民党今早8时在中央党部针对五家受委托的民调公司共1万5185份有效民调，完成资料拆封、加权处理和统计作业后召开记者会公布最终结果。韩国瑜今特地请假北上参加记者会。

国民党副主席曾永权说，这次是有史以来国民党最公正、公平、公开的初选。依据国民党作业时程，预计本周三（17日）将提报国民党中央委员会，28日将提报全代会正式通过。

去年底，韩国瑜成功翻转已由民进党执政20年的高雄市，并在全台掀起韩流，让蓝营支持者士气大振。但韩在4月正式表达参加总统初选意愿后，参选正当性反遭质疑，尤其急于收复失地的民进党更是蠢蠢欲动，不但有绿营民代要求韩国瑜辞去市长勿带职参选，具亲绿色彩的民间社团“公民割草行动”和“WeCare高雄”也在地方上动员展开罢免连署行动。此外，韩国瑜最近还卷入桃色纠纷和“豪华农舍”风波，种种争议接踵而至，令蓝营内部忧心影响选情。

另一方面，至今未承诺不会脱党参选的郭台铭也被蓝营人士视为未爆弹。日前有消息指出，郭台铭长子郭守正曾出面代表郭阵营，与同样有意问鼎大位的台北市长柯文哲团队接触，令“郭柯配”的传闻甚嚣尘上。郭台铭昨天对此仅表示“只要对中华民国有利”，所有建议、选项都会考虑，令外界充满想象。郭台铭今午原定召开记者会发表“参选感言”并说明他的“未来方向”，但其办公室今早证实郭台铭将改以书面声明谈心境。

郭台铭将改以书面声明谈心境。（黄顺杰 摄影）

朱立伦则将在中午召开记者会对外说明。他昨晚已透过面簿直播指出，初选结束后，国民党必须团结，“也只有团结，才可能胜利”。

据联合新闻网整理最新的选情调查结果，根据《联合报》、《TVBS》、《绿党》、《台湾指标民调》、《美丽岛电子报》、《苹果新闻网》六家民调结果，若是蔡英文、韩国瑜、柯文哲最后一起竞争大位，目前是多半是韩国瑜支持度领先蔡英文，差距落在0.1至24.3个百分点之间。而柯文哲则是敬陪末座。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）