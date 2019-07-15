谈韩国瑜胜出 柯文哲：我现在要开始认真想了

国民党内总统初选民调结果今天公布，台湾高雄市长韩国瑜以压到性支持度胜出，确定参选2020总统大选。外界关注台北市长柯文哲是否也会参战，形成“蓝绿白”三脚督（三角对抗）的局势。对此，台北市长柯文哲受访时未直接对参选态度表态，反倒是对于韩国瑜出线的结果，直言“以前没有很仔细想，现在要很认真想了”。

据联合新闻网报道，针对记者提问韩国瑜出线，是否会影响参选意愿，柯文哲回应说，常常这种急诊处、加护病房的个性，就是等病人送到急诊室，确定伤势后再来决定要不要开刀。随后又说“以后再告诉你”“等我想好再跟你回答”。

至于究竟是在思考什么？柯文哲表示是等国民党宣布，也要看当事人反应，包括朱立伦、郭台铭、王金平等人，他并称等大家讲了之后，再来看看怎么解决。

柯文哲强调，自己是“如果怎样就怎么样”的人，但如果怎样都还没有出现，何必去处理。

他还说，台湾的整体利益、人民最大福祉、台湾长期发展，常常事情出现我们要开始思考，对台湾长期发长好不好，我们对未来还没有发生前，永远都只是个估计，但是我们作为有理智的人类，可以做合理估计，所以大家要开始思考，蔡英文继续做会怎么样，换韩国瑜做又会怎么样，大家可以想想看，但想之前他们要提供资讯，提供后会思考这样合不合理，我们再来思考怎么做。

