韩国瑜胜出 绿营党政人士：蔡保台与韩亲中路线之争

国民党总统初选民调结果出炉，台湾高雄市长韩国瑜出线，对于明年1月总统及立委大选，执政的民进党也将遭逢挑战。民进党党政人士认为，蔡英文政府目前就是一步步把政绩推出，让人民有感，也借此凸显韩国瑜在高雄治理上的问题；同时加速党内集成并扩大支持力量，不仅总统大选要赢，立委选举也要争取最大席次。

据《自由时报》消息，对于韩国瑜，党政人士评估，以韩的个性，应会带职参选，也避免高雄市长面临补选的政治风险问题。不过，这也将形成韩国瑜参选总统的正当性问题，毕竟才就任地方首长不久，也无做出政绩，以及要如何说服全台湾民众，他能承接更大的政治责任。

党政人士称，这问题会继续在国民党内发酵，毕竟从其党内初选看出，国民党内许多要角仍存质疑，国民党最后是否定于一尊还是问题。党政人士更说，韩的参选，在立委选举上能否发挥“母鸡效应”，也会是问题，国民党立委参选人也得硬著头皮说明为何要挺一位“落跑市长”。

至于民进党、国民党以外的第三势力，党政人士说，是否形成第三组人马或甚至更多，都还待观察。最具指标的台北市长柯文哲最后是否参选，也都还未到拍板阶段。柯文哲固然会吸收部分绿营票源，但对柯而言，参选的目标就是要赢，而非只为败事，让他与总统蔡英文双输，况且明年的局与去年的台北市长选举有很大不同，纵然是“三脚督”（三角对抗），蔡英文逐步上扬的声势加上原先的基本盘，都会使柯文哲面临抉择。

党政人士也说，从韩国瑜的出线，也说明总统大选将会是蔡英文的保台路线与韩国瑜的亲中路线之争，柯文哲在两岸政策的暧昧路线同样会受到质疑。加上目前国际环境对中国大陆的疑虑是愈来愈大，香港从“反送中”也可能进一步催化出“反中运动”，尤其年底香港区议会选举，也将持续维持政治动能，蔡英文政府这三年多来与美国等民主国家建立的稳定及互信路线，都是蔡英文继续连任的有利外部环境因素，而这部分，正是其他总统参选人最欠缺之处。

