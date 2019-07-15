韩国瑜：心中没有一丝一毫的喜悦

国民党今天公布总统初选民调结果，高雄市长韩国瑜以44.80%的支持率压倒性胜出。韩国瑜表示，自己胜出，心中没有一丝一毫的喜悦和欢乐，只感到无比沉重的压力。希望承担这样的责任，可以得到更多朋友的帮忙，一起来开创台湾更多美好的未来，一起帮台湾子孙万代开辟更灿烂的道路。

据联合新闻网报道，韩国瑜说，他心中有万千的感谢，感谢这些庶民朋友、基层大众，不离不弃地帮助韩国瑜；也感谢国民党主席吴敦义这段时间的忍辱负重，以及党中央办理公平公开的初选。

韩国瑜也对于其他四位参选人表达感谢。他说，自己从郭台铭身上看到坚毅不拔的精神；从朱立伦身上看到浩然之气；从周锡玮身上看到阳光、欢乐，言之有物发人深省；从张亚中身上看到浑厚的学识及发言。他强调，这些参选人不光是丰富了党内的初选，也激荡出他的思考，他会整理其中可行性的论述，让大家来共同推动这些宝贵的政策。

韩国瑜也感谢高雄的市民朋友给他这个机会，他称高雄市长的责任绝对不会懈怠，一定会全力冲市政、承诺给高雄市民的会全力以赴。

韩国瑜说，这段时间不管是有目的性的批判他还是抹黑他，他用四个字来形容，“逆增上缘”，越是被批判，他的心性越是成长。

韩国瑜还说，他努力不够的地方会更努力，但不实的抹黑也希望能够就此告一段落，不希望整个社会充满着杀伐，不愉快的负面能量，这不是台湾民主社会要追求的。

韩国瑜最后表示，他心中没有一丝一毫的喜悦，并感到无比程重的压力，没有任何喜悦任何欢乐，希望承担这样的责任，可以得到更多朋友的帮忙，一起来开创台湾更多美好的未来，一起帮台湾子孙万代开辟更灿烂的道路。