中国经济增速放缓至27年来新低 下半年下行压力料持续

中国经济今年第二季继续放缓，虽然取得符合市场预期的6.2%增长，但增速已回落至近30年来新低。

市场分析师预计，下半年中国经济将持续面对下行压力，官方或进一步加大国内刺激措施，但能否扭转增长放缓趋势，也取决于中美贸易紧张局势能否缓解。

根据国家统计局今早公布的数据，今年4月至6月，中国国内生产总值（GDP）同比增长6.2%，增速比今年首季的6.4%下滑0.2个百分点，也是1992年有相关数据记录以来的最低值。

上半年，中国经济整体增速为6.3%，仍在官方今年初公布的6%至6.5%全年增长目标区间内。中国经济去年全年的增速是6.6%。

在中美贸易战悬而未决、全球经济面对下行风险之际，中国经济增长是否会失速备受瞩目。国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇今早在发布会上多次强调，尽管上半年增速有所放缓，6.3%的增幅仍然在全球主要经济体中名列前茅。

但他不讳言：“当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。”

进出口受贸易战关税拖累

外贸放缓是拖累中国经济放缓的一个重要因素。中美互相加征关税的影响已逐渐显现，今年6月中国出口同比下降1.3%。进口更是重挫7.3%，凸显当下中美贸易战和内需持续放缓的双重挑战。

彭博社今天引述野村国际经济学家陆挺等的研究报告指，北京将在下半年加大刺激措施，但市场不应对这些刺激措施的规模和持续时间寄予过高期望，国内政策在很大程度上将取决于中美贸易紧张局势。

中美元首6月底在大阪会晤后，两国贸易谈判官员本月9日首次通过电话接触，但进一步磋商前景尚不明朗。有分析认为，国内经济增长放缓，将加剧中国决策者面对的压力。

不过，中原银行首席经济学家王军受访时向《联合早报》指出，尽管整体增速放缓，但从上半年的各项经济指标看，中国经济仍有亮点，例如全国城镇新增就业737万人，完成了全年目标的67%；居民人均可支配收入增速达到6.5%，高于经济增速，也为后续稳增长和促消费提供了基础。

展望下半年经济走势，王军分析，经济下行压力依然较大，增速可能进一步下探，但有望在6%至6.5%的区间下沿基本企稳。

他判断：“减税降费政策、基建投资扩张、汽车等消费领域的回暖，预计会在下半年继续发挥作用……中国股市在第一季和第二季也在逐步抬升，反映市场对下来的预期并不悲观。”