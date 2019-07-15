港建制与民主派双双针对沙田反修例冲突召开记者会

香港周末（13及14日）分别于上水及沙田发生饭修例游行，之后都爆发冲突。香港民主派与建制派今日分别召开记者会。

民间人权阵线（简称民阵）发表声明，指责事件始作俑者是特首林郑月娥，指认为如果政府有心保护前线警员，及不愿再见到市民抗议期间受伤，政府应更积极回应市民诉求，警告如不回应民间要求成立独立调查委员会，这场运动将会因警民冲突持续，造成无可挽回的人命伤亡。

《星岛日报》也指出，民主派24位立法会议员今日发出联署声明，对警方再蓄意挑起警民冲突，和再以“包抄、围捕”策略，去“驱赶”反对修订《逃犯条例》的示威者感痛心疾首。

声明形容警方昨日于沙田的部署荒谬愚蠢，制造室内骚乱，令大量市民和警员被迫滞留在新城市广场内困兽斗，也令在广场内享受周日的家庭受惊。



声明指警方涉未得商场业主同意，便进入新城市广场搜捕，意味警方昨晚于商场的整场行动，可能是一场知法犯法、违反警察通例的执勤，并涉非法禁锢滞留商场内的市民。



24名民主派议员严厉谴责警方肆意破坏社会安宁的行为，并强烈要求警务处处长公开解释、纪律处分相关违例指挥官及警员，须向受影响的商户和市民道歉。

而另据《明报》报道，建制派立法会议员今日（15日）在立法会召开记者会，强烈谴责近日一连串冲击行为，认为一连串冲击已干扰市民正常生活，多名警员受伤，希望香港各界必须和平理性处理问题。

建制派的声明表示，违法暴力冲击者行为已超出反修例诉求，重申香港大多数人都是追求和平，呼吁市民不要包容此等有组织暴力行为，以免影响全港市民安全。

香港前金管局总裁任志刚表示，近日连番街头暴力令他非常痛心，并谴责刻意鼓吹、协助及使用暴力的人，及全力支持每一位尽忠职守的警察。